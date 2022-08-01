Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi

İstanbul kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp Marmaray hattına girdi.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPJ 757 plakalı otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi.

Yaralanan yok

DHA'nın haberine göre; kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.