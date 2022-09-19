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    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı

    Seyir halinde olan bir otomobil, yolcu almak için duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ticari taksiye çarpan sürücü kendi aracını tekmeledi.
    • 19.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:04
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    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi’nde gece 02.00 sıralarında seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde yolcu alan 34 TED 82 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

    Aracını tekmeledi

    Ticari taksiye arkadan çarpan sürücü ise öfkelenip kendi aracını tekmeledi.

    Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy'de öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi VİDEO

    Trafik tek şeritten verildi

    İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre kaza sebebiyle tek şeride düşürülen Bağdat Caddesi, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı #1

    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı #2

    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı #3

    Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı #4


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