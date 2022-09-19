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Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı

Kadıköy’de otomobiliyle, müşteri alan taksiye çarptı

Seyir halinde olan bir otomobil, yolcu almak için duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ticari taksiye çarpan sürücü kendi aracını tekmeledi.