Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan avukat hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza ile ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda ise yağışlı havanın gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyen sanıkla yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayan maktul "asli kusurlu" sayıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde 25 Aralık sabahı saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti.

Aktaş, aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu.

Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü, kısa bir süre durduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Kaza, kameraya yansıdı

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpan kişi avukat çıktı

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün avukat Alp Endersoy olduğunu tespit etti.

Endersoy, aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Alp Endersoy, 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli avukat Alp Endersoy hakimlikteki ifadesinde, şunları söyledi:

Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. ‘Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler’ dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim. İkametime gittim. Ev ve ofis adresim bellidir. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim.

"Yaya birden yola atladı"

Hakimlikte söz verilen Alp Endersoy'un avukatı ise şöyle konuştu:

Müvekkil olay yerinden çok hızlı geçmemiştir. Hava durumu yağışlıdır. Müvekkil sol tarafa geçtiği esnada, yaya birden yola hızlı bir şekilde atlamıştır. Araç müvekkilin adına kayıtlı olmadığı için aracın sahibi müvekkile olay yerinde durma husumetlimiz var demiştir. Arabada bulunan Emine isimli kişi müvekkilime baskıda bulunmuştur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum.

'Yerler ıslaktı'

Sanık Alp Endersoy hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Yusuf Aktaş'ın 25 Aralık 2022 tarihinde Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Plaj Yolu Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucunda öldüğü anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Alp Endersoy, yaklaşık 65 kilometre hızla ilerlediği sırada bir şahsın koşarak yola atladığını savunarak, frene bastığını fakat yerlerin ıslak olması nedeniyle kullandığı aracın kayıp maktule çarptığını öne sürdü.

Sanık 'asli kusurlu' sayıldı

Olayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda ise sanık Endersoy'un, havanın yağışlı, zemininin ıslak ve nemli oluşunun kendisinin yol içerisinde zorlayacak durum olabileceğini göz önüne alarak seyretmesi gerektiği halde gerekli dikkat ve özeni göstermediği vurgulandı.

Sanığın olay yerinde durmadığı ve durumu yetkililere bildirmediğine vurgu yapılan raporda, sanığın "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

6 yıla kadar hapsi istendi

Raporda, maktul Yusuf Aktaş'ın ise yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarına kullanmaması ve trafiğin yoğun olduğu yolda kendi can güvenliğini sağlamadan, dikkatsizce yola girdiği ve yürüdüğü bu nedenle de maktulün de sanık ile aynı derecede "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, tutuklu sanık Alp Endersoy’un "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame kabul edildi

Sanık Endersoy'un ceza alması halinde TCK'nın 53/6 maddesi gereğince avukatlık mesleğini 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla yapmasının yasaklanmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Sanık Endersoy'un, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.