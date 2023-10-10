Kadıköy'de park halindeki otomobil küle döndü Bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan cip kısa sürede alev topuna dönüştü. Patlamaların da yaşandığı yangına itfaiye müdahale etti.

DHA İstanbul Kadıköy'de panik dolu anlar yaşandı. Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında park halindeki cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil küle döndü Yoğun duman ve alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Yanan araçta yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye müdahale etti İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir diğer yandan, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)