Kadıköy'de park halindeki otomobil küle döndü
DHA

İstanbul Kadıköy'de panik dolu anlar yaşandı.

Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında park halindeki cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobil küle döndü

Yoğun duman ve alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

Yanan araçta yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

İtfaiye müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir diğer yandan, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy’de park halindeki cip alev alev yandı #1

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)