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Kadıköy'de park halindeki iki motosiklet kundaklandı

Kadıköy'de park halindeki iki motosiklet kundaklandı

Kadıköy'de park halinde bulunan iki motosiklet ve bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınana araçların kundaklandığı belirlenirken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.