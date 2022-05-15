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    Kadıköy'de park halindeki iki motosiklet kundaklandı

    Kadıköy'de park halinde bulunan iki motosiklet ve bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınana araçların kundaklandığı belirlenirken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.
    • 15.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 10:46
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    Kadıköy'de park halindeki iki motosiklet kundaklandı

    Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde birbirine yakın sokaklarda, saat 05:30 sularında iki motosiklette yangın çıktı.

    Motosikletten yükselen yangınlar, park halindeki araçlardan birisine sıçradı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi.

    Araçlar kundaklandı

    DHA'nın haberine göre; kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken, otomobilde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

    Araçları kundakladığı belirtilen şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Kadıköy'de park halindeki iki motosiklet kundaklandı ViDEO

    Kadıköy de park halindeki iki motosiklet kundaklandı #1

    Kadıköy de park halindeki iki motosiklet kundaklandı #2Kadıköy de park halindeki iki motosiklet kundaklandı #3


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