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    Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı

    3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin soruşturma devam ederken, duvarları yıkılan ve çatısı çöken binanın yıkımına bugün başlandı. Bölgede güvenlik önlemlerine devam ediliyor.
    • 12.10.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:27
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    Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir binada, pazar gecesi patlama yaşandı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İstanbul İtfaiyesi'nden 56 personel ve 13 araç yangını güçlükle söndürdü.

    Olay yerine girmeyi başaran ekipler, biri 10 yaşında olan 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

    Kimlikleri tespit edildi

    İstanbul Valiliği tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, yaralı olarak kurtarılan A.K.’nin Özbekistan uyruklu olduğu ifade edildi. Yaşamını yitirenlerden birinin A.K.’nin babası M.K, ötekinin ise kızı N.K.olduğu kaydedildi.

    Yangına ilişkin itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlanırken, polis ekipleri tarafından terör soruşturması başlatıldı.

    Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina yıkılmaya başladı VİDEO

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #1

    "Terör bağlantısı göremedik"

    Binanın bulunduğu sokaktaki güvenlik kamera kayıtları, ekipler tarafından incelendi.

    Çalışmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." ifadelerini kullandı.

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #2

    Soruşturma sürüyor

    Öte yandan 30’a yakın kişinin ifadesinin alındığını kaydeden Soylu, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #3

    Yıkım işlemi 2 saat sürdü

    Patlama nedeniyle duvarları yıkılan binada büyük maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinde çalışmalara başlandı.

    İş makinelerinin kullanıldığı yıkım, 2 saat sürdü. Yıkım sırasında ekipler çevrede önlem aldı.

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #4

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #5

    Kadıköy de patlamanın yaşandığı bina yıkıldı #6


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