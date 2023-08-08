Kadıköy'de polise yakalanan sürücünün arkadaşları tepki gösterdi Kentte yapılan denetimde, 2.32 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine sürücünün arkadaşları polisi engellemeye çalıştı. Zorluk çıkaran iki kişi de emniyete götürüldü.

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DHA

Genel asayişin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, dün gece İstanbul'un en işlek bölgesi Kadıköy'de harekete geçti.

Denetim sırasında durdurulan ve bir şirkete ait olduğu belirlenen minibüsün sürücüsü A. K.'nin yapılan testlerde 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı.

Bu sırada işlem yapılmasına engel olan şahıs, gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Arkadaşları polisi engellemeye çalıştı

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi.

Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen iki kişi, uzun süre polise dil döktü. Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155'i arayarak şikayetçi oldu.

"Sık biber gazını"

Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., "Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar." dedi.

Uzun süre polise diren E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.