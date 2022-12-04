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    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada

    Bir okul servisi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol ortasında çıkan kavga, servisteki çocuklara korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan kavga, saniye saniye kaydedildi.
    • 04.12.2022 - 11:36
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    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada

    Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım’da bir okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı gerekçesi ile kornayla uyardı.

    Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yapınca taraflar arasında tartışma çıktı.

    Motosikletten indi, kask fırlattı

    Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı.

    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada

    Biber gazı sıktı, sopayla saldırdı

    Aracındaki sopayı da alıp inen servis şoförü ise motosiklet sürücüsüne biber gazı sıkıp vurdu. Her şey, servisteki çocukların gözü önünde oldu.

    Okul servisindeki çocuklar, korku dolu gözlerle ve ağlayarak olanları izledi.

    Servis hostesi çocukları sakinleştirmeye çalıştı

    Çocukları, servis hostesi sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi.

    Kavga anları kamerada

    Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada #1

    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada #2

    Kadıköy’de, servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga kamerada #3


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