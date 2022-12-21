Petrol
81.73
2.18%
Euro
19.815
0.03%
Dolar
18.6659
0.07%
Altın
1.09
0.05%
Borsa
5453
0.62%
Bitcoin
319.849
0.47%
BTXN Coin
7.56
-4.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

    Kadıköy’de seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan motosiklet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Motosikletin yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 21.12.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

    İstanbul Kadıköy'de saat 16.15 sıralarında Osmanağa Mahallesi'ndeki Çuhadarağa Sokakta seyir halindeki motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

    Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı.

    Sürücü ise, alev topuna dönmeden önce motosikletten inerek kendisini kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın sonucu metal yığınına döndü

    Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

    İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosikletteki yangın söndürüldü.

    Motosiklet, yangın sonucu metal yığınına döndü.

    İHA'nın aktardığına göre küle dönen motosiklet, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü #1

    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü #2

    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü #3

    Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü #4


    Ergin Ataman'dan Shane Larkin müjdesi
    Basketbol

    Ergin Ataman'dan Shane Larkin müjdesi

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Görüş Bildir