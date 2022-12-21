Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Kadıköy’de seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan motosiklet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Motosikletin yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de saat 16.15 sıralarında Osmanağa Mahallesi'ndeki Çuhadarağa Sokakta seyir halindeki motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı.

Sürücü ise, alev topuna dönmeden önce motosikletten inerek kendisini kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sonucu metal yığınına döndü

Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosikletteki yangın söndürüldü.

Motosiklet, yangın sonucu metal yığınına döndü.

İHA'nın aktardığına göre küle dönen motosiklet, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.