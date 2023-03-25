Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü o anları gözyaşları içinde izledi Sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, lüks cipinden yükselen dumanları fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken genç kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yangın paniği yaşandı.

D-100 Karayolu üzerinse seyir halinde ilerleyen sürücü Melisa E.'nin kontrolündeki cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden kadın sürücü, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada yanan aracı gören diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Uzun süre kendine gelemedi

Melisa E. itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.

Sürücü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamazken, olay yerine gelen yakınları, teselli etmeye çalıştı.

"Kaputu açamayınca başarılı olamadık"

Sürücüye yardım eden Yılmaz Ahlat, "Yolda giderken araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Ben de arkasından geliyordum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama kaputu açamayınca başarılı olamadık. İtfaiye geldi büyümeden söndürdü. Sürücü panik yaptı ağlıyordu" diye konuştu.