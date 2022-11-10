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    Kadıköy'de siteye giren hırsızlar otomobili çalmak için geri döndü

    Bir sitenin iki dairesine giren hırsızlar, 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kontak anahtarını alarak uzaklaştı. Şüphelilerden biri yakalanırken diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor.
    • 10.11.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:57
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    Kadıköy'de siteye giren hırsızlar otomobili çalmak için geri döndü

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir siteye giren hırsızlar, kilitlerini kırarak iki daireye girdi.

    Dairelerden toplam 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, evlerden birinde buldukları otomobil kontak anahtarı ile kapalı otoparka indi.

    Burada otomobili çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

    Hırsızlar güvenlik kamerasından tespit edildi

    Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, binanın güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti.

    Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede çalınan otomobilin izini buldu.

    Şüpheli yakalandı

    Olayı gerçekleştiren 25 yaşındaki şüpheli Serkan S. gözaltına alınırken, çalınan otomobil de bulundu.

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    "Otomobili çalmak için tekrar içeri girmişler"

    Otomobilini Asayiş Şube Müdürlüğünden teslim almaya gelen Serkan S., "Hırsızlar önce annemin evine girip, benim otomobilin kontak anahtarını almış. Daha sonra dışarı çıkıp, bir kez daha bu kez otomobili çalmak için tekrar içeri girmişler. Otomobilim 12 saat içinde bulundu. Polise teşekkür ediyorum. İnşallah diğer hırsızlar da yakalanır." dedi.

    Kaçak hırsızlar aranıyor

    DHA'nın haberine göre, poliste işlemleri tamamlanan Serkan S. adliyeye sevk edildi. Yetkililer, firarda olan diğer hırsızların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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