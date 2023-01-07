Sivil trafik ekipleri, minibüslerde yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan şoförlere ceza yazdı. Denetimlere takılan 8 şoför, 5 bin liradan fazla ceza yazıldı.

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim görevindeydi.

Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

DHA’nın haberine göre; yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeler ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alınıp alınmadığı ile ilgili kontroller yapıldı.

8 minibüs şoförüne toplam 5.351 lira ceza

Kural ihlali yapan şoförlere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede minibüsü durdurarak yolcuları bilgilendirdikten sonra ceza yazdı.

Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 minibüs şoförüne toplam 5.351 lira ceza yazıldı.

Kadıköy’de, sivil trafik ekipleri minibüsleri denetledi VİDEO

