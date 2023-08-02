Kadıköy'de skuter denetiminde yedi kişiye 6 bin 657 lira ceza yazıldı Kentte kaldırımda skuter kullanırken yakalanan kadın ceza yememek için uzun süre dil döktü. Çabaları ceza kesilmesine engel olmadı.

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DHA

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Son günlerde yurt genelinde skuter kazalarında artış olmaya başladı.

Çoğunluğu ölümle sonuçlanan kazalara, tedbirsiz kullanımların neden olduğu belirtildi.

Gençler, sıkça düşmelerine ve kaza yapmalarına rağmen büyük kolaylık sağladığını düşündükleri skuterden vazgeçmiyor.

Tehlikeli boyuta ulaşmaya başlayan skuter kullanımı nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Bir denetim de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde harekete geçti.

Ekipler skuter ile kaldırım üzerinde ve iki kişi ilerleyen vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

Öte yandan kasksız şekilde skuter kullananlar da ekipler tarafından uyarıldı.

Kişi başı 950 liradan 7 kişiye toplamda 6 bin 657 lira ceza yazıldı.

Uzun süre dil döktü

Kaldırımda ilerlediği sırada denetime takılan bir kadın, ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre dil döktü.

Ceza yazılan kadın, kullandığı skuterin motorlu olmadığını ve bu nedenle skuteri caddede süremeyeceğini savundu.

"Yürüsek daha hızlı giderdik"

Skutere iki kişi bindikleri için ceza yazılan bir vatandaş, "Bir yerde cezası falan yazmıyor bunun. Gidiyorduk gördükleri anda ceza yazdılar. 15 km hızla gidiyor araç. Yürüsek daha hızlı giderdik. Bilmiyorduk yani yapacak bir şey yok." dedi.