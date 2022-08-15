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    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada

    Sokak ortasında yaşanan kavgada, taraflardan biri bıçakla kolundan yaralandı. Esnaf ve polisin bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.
    • 15.08.2022 - 10:25
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    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada

    İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında, iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga eden taraflardan birinin adının İsmail olduğu öğrenildi.

    İsmail isimli şahıs, kavga sırasında cebindeki silahı çıkarıp karşısındaki kişiyi, kolundan bıçakla yaraladı.

    Bıçaklı saldırgana sandalye fırlatıldı

    DHA’nın haberine göre; taraflara çevredeki esnaf ile polis ekipleri müdahale etti.

    Esnaf, eli bıçaklı şahsı engellemek için sandalye fırlattı.

    Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis, İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada 

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #1

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #2

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #3

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #4

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #5

    Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada #6


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