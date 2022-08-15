Sokak ortasında yaşanan kavgada, taraflardan biri bıçakla kolundan yaralandı. Esnaf ve polisin bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında, iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga eden taraflardan birinin adının İsmail olduğu öğrenildi.

İsmail isimli şahıs, kavga sırasında cebindeki silahı çıkarıp karşısındaki kişiyi, kolundan bıçakla yaraladı.

Bıçaklı saldırgana sandalye fırlatıldı

DHA’nın haberine göre; taraflara çevredeki esnaf ile polis ekipleri müdahale etti.

Esnaf, eli bıçaklı şahsı engellemek için sandalye fırlattı.

Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis, İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.

Kadıköy’de, sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada

