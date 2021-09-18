Motosikleti ile birlikte seyir halinde ilerleyen genç kız, yol çalışması edeni ile ters yöne girdiği sokakta otomobile çarptı.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sürücüsü olduğu motosiklet ile sokak içerisinden caddeye giriş yapan fenomen Aleyna Yaren, o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Yaren yola savruldu.

AYAKTA KONTROL EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazadan yara alamadan kurtulan genç fenomeni tedbir amaçlı ayakta kontrol etti.

Kadıköy'de sosyal medya fenomeni Aleyna Yaren kaza geçirdi VİDEO









"SUÇ BENDE"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan fenomen Aleyna Yaren, “Normalde Avrupa Yakası’nda yaşıyorum. Kuzenimde kalmak için Anadolu Yakası’na geçmiştim. Burada yolları fazla bilmediğim için navigasyonla ilerliyordum. Gitmem gereken yolda metro çalışması olduğu için farklı bir güzergaha girmek zorunda kaldım. Ters yönden de caddeye girince otomobil ile çarpıştım. Suç aslında bende. Neyse ki motosiklet üzerindeyken gerekli önlemleri almış korumalıklarımı takmıştım. Motosikletimde ve çarptığım araçta ufak çapta maddi hasar oluştu” şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



