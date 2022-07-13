Kadıköy'de taksi camında dans eden kadına ve şoföre ceza

Kadıköy'de taksi camında dans eden kadına ve şoföre ceza

Durdurduğu taksiye binip bir süre sonra camdan sarkan kadın, tehlikeli şekilde dans etmeye başladı. Ekiplerce yakalanan kadın ve şoföre para cezası verildi.

İstanbul'da taksici krizi farklı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dehşet görüntüler bu kez Kadıköy'den...

Bir taksinin camından sarkan kadın tehlikeli hareketlerle dans etmeye başladı.

Trafik tehlikeye girerken, görüntülerin ulaştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şoför ve kadın yakalandı

İHA'nın aktarımına göre, ekipler ticari taksi sürücüsü S.İ. ve yolcu E.N.K. isimli şahısların kimlik bilgileri tespit ederek, şahısları aynı gün içerisinde kısa sürede gözaltına aldı.

Kadıköy'de taksi camında dans eden kadına ve şoföre ceza VİDEO



İki şüpheliye de ceza

Ticari taksi sürücüsü S.İ. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ maddesi gereğince 196 TL ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden ise 196 TL olmak üzere toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.

Taksinin camından sarkarak dans eden yolcu E.N.K. hakkında ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘emniyet kemeri takmamak’ maddesi gereğince 196 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince ‘çevreye rahatsızlık vermekten’ de 277 TL olmak üzere, toplam 473 TL idari para cezası kesildi.