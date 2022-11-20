Sırası gelmeyen taksiye binmek isteyen şahıslar ile durak görevlisi arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu. Kavga anları, saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy’de bulunan bir taksi durağında, saat 01.00 sıralarında, arkadaşları ile eğlendikten sonra evine gitmek için taksi durağına gelen kişi, sıra kendisinde olmadığı halde bekleyen taksiye binmek isteyince durak görevlisi devreye girdi.

Şahıs ile durak görevlisi arasında çıkan tartışmaya, şahsın arkadaşları da katılınca olay bir anda büyüdü.

Polisler müdahale etti

DHA’nın haberine göre; taraflar birbirilerine tekme ve tokatla saldırmaya başladı. Yol ortasında süren kavgaya, ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Kavga anları kamerada

Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy'de, taksi durağında sıra kavgası kamerada ViDEO