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    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu

    Kadıköy'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışmasında yolcu, şoförü silahıyla bacağından yaraladı.
    • 31.12.2022 - 07:38
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    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu

    Saat 00.00 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde, 34 TFR 73 plakalı taksinin şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi’ne geldi.

    "Taksimetre fazla yazdı" tartışmasında silahını çekip vurdu

    DHA'nın aktardığına göre; taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür’e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu #1

    Saldırgan aranıyor

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür’ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu #2

    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu #3

    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu #4

    Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu #5


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