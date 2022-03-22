Trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile taksici arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı ancak taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsünü tutmak zor oldu.

KAPUTA ÇIKIP UÇAN TEKME ATTI

Sürücü, önce taksinin kaputunun üzerine çıktı, ardından uçan tekme ile şoföre saldırdı.

Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu.

Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası VİDEO