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    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası

    Trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:36
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    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile taksici arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

    Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı ancak taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsünü tutmak zor oldu.

    KAPUTA ÇIKIP UÇAN TEKME ATTI

    Sürücü, önce taksinin kaputunun üzerine çıktı, ardından uçan tekme ile şoföre saldırdı.

    Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi.

    TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

    Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

    Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu.

    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası VİDEO

    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası #1

    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası #2

    Kadıköy’de taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası #3


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