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    Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yapıldı

    Trafik ekipleri Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yaparken, iki sürücüye 483 lira para cezası verildi. Çalışma izni olmayan sürücünün taksisi çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 13:56
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    Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yapıldı

    Taksilerle ilgili şikayetlerin artması üzerine, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çok sayıda polis ekibi, taksilerde denetim yaptı.

    Polis ekipleri tarafından seyir halinde olan taksiler tek tek durduruldu ve arama yapıldı. Taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

    2 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Denetimler kapsamında durdurulan 34 TDE 30 plakalı taksi sürücüsüne çalışma izni olmadığı, 34 TJZ 68 plakalı taksi sürücüsüne ise aykırı yazı yapıştırmaktan toplamda bin 483 lira para cezası uygulandı.

    Çalışma izni olmayan sürücünün kullandığı taksi çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

    Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yapıldı VİDEO

    Kadıköy de taksilere yönelik denetim yapıldı #1

    Kadıköy de taksilere yönelik denetim yapıldı #2

    Kadıköy de taksilere yönelik denetim yapıldı #3

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