İHA
İstanbul Kadıköy'de hararetli anlar yaşandı.
Kimliği belirsiz şahıs metro durağının etrafında bir kadını taciz etmeye başladı.
Olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar ise şüpheli şahsın yanına giderek tartışmaya başladı.
Taksiyle kaçtı
Şüpheli bir süre sonra linç edilmemek için çevreden geçen bir taksiye bindikten sonra kaçmaya çalıştı.
Gözaltına alındı
Taksiyi durduran çevredeki vatandaşlar taciz şüphelisini darbederken olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından taciz şüphelisi şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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