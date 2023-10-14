Kadıköy'de taksiyle kaçan tacizci yakalandı Bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, taksi tutup kaçmaya çalıştıktan sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Kadıköy'de hararetli anlar yaşandı. Kimliği belirsiz şahıs metro durağının etrafında bir kadını taciz etmeye başladı. Olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar ise şüpheli şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Taksiyle kaçtı Şüpheli bir süre sonra linç edilmemek için çevreden geçen bir taksiye bindikten sonra kaçmaya çalıştı. Gözaltına alındı Taksiyi durduran çevredeki vatandaşlar taciz şüphelisini darbederken olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından taciz şüphelisi şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)