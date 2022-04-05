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    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga

    İki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 13:49
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    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga

    Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, İstanbul’un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    SÜRÜCÜ KAYDA ALDI

    Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga #1

    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga #2

    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga #3

    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga #4

    Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga #5


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