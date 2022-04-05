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- Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga
Kadıköy’de tekmeli yumruklu kavga
İki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 05.04.2022 - 13:42
- Güncelleme : 05.04.2022 - 13:49
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, İstanbul’un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
SÜRÜCÜ KAYDA ALDI
Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.