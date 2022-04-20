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    Kadıköy'de trafik magandasının manevraları kamerada

    Bağdat Caddesi'nin gece saatlerinde boş olmasını fırsat bilen trafik magandasının tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
    • 20.04.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:33
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    Kadıköy'de trafik magandasının manevraları kamerada

    Trafikte kimseyi umursamadan kuralları hiçe sayan maganda görüntülerine yenisi eklendi.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi, gecenin ilerleyen saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu.

    Caddenin boş olmasından yararlanan sürücü, 34 DVJ 551 plakalı otomobili ile caddede tehlikeli manevralar yaptı.

    Kazaya davetiye çıkardı

    DHA'nın haberine göre; daha önce birçok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

    Kadıköy'de trafik magandasının manevraları kamerada VİDEO

    Arkadan ilerleyen sürücü kaydetti

    Bir ara yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Kadıköy de trafik magandasının manevraları kamerada #1

    Kadıköy de trafik magandasının manevraları kamerada #2

    Kadıköy de trafik magandasının manevraları kamerada #3

    Kadıköy de trafik magandasının manevraları kamerada #4

    Kadıköy de trafik magandasının manevraları kamerada #5


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