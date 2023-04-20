Kadıköy’de ucuz atlatılan kaza kamera Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, binanın demir kapısını kırdıktan sonra yolun karşısına geçerek duvara çarptı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

Yürekleri ağza getiren kazanın adresi bu kez İstanbul Kadıköy…

İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dün saat 11.15 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Mandıra Caddesi'ndeki binanın bahçesinden çıkarak, önce demir kapıyı kırdı.

Duvara çarparak durabildi

Kaldırımdaki ve yol kenarında park halindeki polis aracına çarpmaktan saniyelerle kurtulan sürücü, çok sayı da aracın geçtiği caddeyi de geçerek kaldırıma çıktı.

Duvara çarparak durabilen otomobilden dumanlar yükseldi.

Araçta bulunanlardan ikisi, kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü sıkışıp kaldı.

Kaza anı kamerada

Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Polisin inceleme başlattığı kazayı, güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.