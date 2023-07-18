Kadıköy'de uygulama noktasından kaçan sürücü can aldı Sabaha karşı bölgede oluşturulan polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisikletli hayatını kaybetti.

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DHA

Yurt genelinde ekiplerin sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor.

Kural ihlalleri ve kazaların sık yaşandığı, insan ve araç yoğunluğunun olduğu bölgelerden biri de İstanbul'un Kadıköy ilçesi.

Gece saat 05.00 sıralarında ekiplerin burada uygulama noktası oluşturduğunu gören otomobil sürücüsü, uzaklaşmak istedi.

Bisikletliye çarptı

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.