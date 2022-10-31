Denetim sırasında emniyet kemeri takmadığı görülen taksi şoförü, "Daha önce biri yanıma oturdu ve beni bıçakladı. Beni kim koruyacak. Emniyet kemeri yüzünden az daha ölüyordum" dedi.

Yurt genelinde ticari taksiler denetlenmeye devam ediyor.

Uygulama noktalarına takılan ve kurallara uymayan sürücülere adeta ceza yağıyor.

Son olarak araç ve insan kalabalığının yoğun olduğu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, ticari taksiler denetlendi.

Uygulama noktası oluşturuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, Rıhtım Caddesi'nde uygulama noktası oluşturuldu.

Ekipler; emniyet kemeri, taksi çalıştırma belgesi, sürücülerin ehliyetleri ve araçların muayenelerini kontrol etti.

Kadıköy'de uygulamaya takılan taksici: Emniyet kemeri yüzünden ölüyordum VİDEO



Çalışma izni bulunmuyor

Denetime takılan bir taksi şoförünün, çalışma izni olmadığı ortaya çıktı.

Daha önce hakkında şikayet bulunan sürücünün, çalışma izninin iptal edildiği ancak şoförün bundan haberi olmadığı öğrenildi.

"Ruhsat iptal edildiği için aracım bağlanıyor"

Durumu ekiplerden öğrenen şahsın aracı, sivil trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi.

Şoför, "Evrak olarak bir eksiğim yok ancak belediyenin verdiği ruhsat iptal edildiği için aracım bağlanıyor. Ruhsatımın iptal edildiğinden benim haberim yok." diye konuştu.

"Beni kim koruyacak"

Durdurulan bir başka taksi şoförüne de emniyet kemeri takılı olmaması nedeniyle trafik cezası kesildi.

Neden emniyet kemeri takmadığı sorulan şoför, "Daha önce biri yanıma oturdu ve beni bıçakladı. Beni kim koruyacak? Bu emniyet kemeri yüzünden az daha ölüyordum." dedi.

Ceza yağdı

Denetimler kapsamında 8 şoföre emniyet kemeri takmadığı, 2 şoföre çalışma belgesi olmadığı, bir otomobile ise abartı egzoz kullandığı için toplam 7 bin 37 lira para cezası kesildi.

DHA'nın aktarımına göre; iki şoförün belediyeden alınan çalışma izin belgesi olmadığı için taksileri trafikten men edildi.









