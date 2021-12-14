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Kadıköy'de vurulan kadının saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Kadıköy'de vurulan kadının saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

38 yaşındaki kadın, bir restoranda, başından vurularak yaralandı. Kadının, kendisini yaralayan saldırgandan daha önce şikayetçi olduğu öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.