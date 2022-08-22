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    Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası kamerada

    İki grup arasındaki yan baktın kavgasında bir kişi, bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 22.08.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:32
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    Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası kamerada

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, motosikletli iki kişi, 'yan baktın' diyerek mahalle esnafıyla tartıştı.

    Sözlü tartışmanın alevlenmesi ve büyümesi ile birlikte, iki grup arasında kavga çıktı.

    Motosikletli, bıçakla saldırıdı

    Motosikletle gelen iki kişiden biri, diğer gruptan bir vatandaşı bacağından bıçakladı.

    Esnaf sopayla karşılık verdi

    Gruptan biri ise dükkandan aldığı sopayla motosikletle gelen kişilere karşılık verdi.

    O anlar kaydedildi

    Olay sonrası saldırganlar, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

    DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası kamerada ViDEO

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #1

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #2

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #3

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #4

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #5

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #6

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #7

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #8

    Kadıköy de yan baktın kavgası kamerada #9


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