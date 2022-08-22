İki grup arasındaki yan baktın kavgasında bir kişi, bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, motosikletli iki kişi, 'yan baktın' diyerek mahalle esnafıyla tartıştı.

Sözlü tartışmanın alevlenmesi ve büyümesi ile birlikte, iki grup arasında kavga çıktı.

Motosikletli, bıçakla saldırıdı

Motosikletle gelen iki kişiden biri, diğer gruptan bir vatandaşı bacağından bıçakladı.

Esnaf sopayla karşılık verdi

Gruptan biri ise dükkandan aldığı sopayla motosikletle gelen kişilere karşılık verdi.

O anlar kaydedildi

Olay sonrası saldırganlar, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası kamerada ViDEO

































