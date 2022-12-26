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- Kadıköy’de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Kadıköy’de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı
- 26.12.2022 - 13:53
- Güncelleme : 26.12.2022 - 14:24
İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti.
Aktaş, aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu.
Çarpıp kaçtı
Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü, kısa bir süre durduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı VİDEO
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Evinde yakalandı
Polis olay yerinden sürücünün A.E. olduğunu tespit etti.
DHA’nın haberine göre A.E., aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.