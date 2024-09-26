Kadıköy’de yıkımı yapılan bina, cami duvarına çöktü
İHA

İstanbul'un ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokak üzerinde yıkımı yapılan bir bina yıkım esnasında yanında bulunan Ahmet Taci Büyükhanlı Camii’nin duvarına ve giriş bölümüne çöktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçük altında kalan birilerinin olmadığı tespit edildi.

CAN KAYBI YOK

duvarına çöken enkaz parçalarını yerinden kaldırma çalışmalarına başlandı.

Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör