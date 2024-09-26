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Kadıköy’de yıkımı yapılan bina, cami duvarına çöktü

Kadıköy’de yıkımı yapılan bina, cami duvarına çöktü Kadıköy’de yıkımı yapılan bir binanın duvarı, yıkım esnasında yanında bulunan caminin duvarına çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.