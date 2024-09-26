Kadıköy’de yıkımı yapılan bina, cami duvarına çöktü

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokak üzerinde yıkımı yapılan bir bina yıkım esnasında yanında bulunan Ahmet Taci Büyükhanlı Camii’nin duvarına ve giriş bölümüne çöktü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçük altında kalan birilerinin olmadığı tespit edildi.
CAN KAYBI YOK
Cami duvarına çöken enkaz parçalarını yerinden kaldırma çalışmalarına başlandı.
Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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