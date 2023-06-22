Kadıköy'de yolcuları indiren taksi şoförlerine para cezası! Araçlar trafikten men edildi Aynı gün içerisinde iki kadın yolcuyu güzergahı beğenmediği için indiren iki taksi şoförü, kimliklerinin belirlenmesinin ardından cezası kesilerek araçları trafikten men edildi.

DHA

İstanbullunun ulaşımda yaşadığı sorunlar dağ gibi büyüyor.

Yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken taksi şoförleri Megakent'in vatandaşını canından bezdirdi.

Geçen günlerde ise İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir yeni olay yaşandı.

Kadıköy’de 17 Haziran Cumartesi günü taksiye binen iki kadın yolcu, güzergahı beğenmeyen iki farklı taksi şoförü tarafından araçlarından indirilmişti.

Kimlikleri tespit edildi

Haberlere konu olan olay sonrası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İncelemede, her iki taksi şoförünün de ruhsatsız çalıştığı tespit edilerek haklarında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, haberlere yansıyan görüntülerde 34 TJP 93 ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücülerinin çeşitli bahanelerle yolcuları taksilerinden indirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Para cezası uygulandı

Yapılan incelemede, 34 TJP 93 plakalı ticari taksi sürücüsü Ş.E.A ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücüsü H.S'nin ruhsatsız çalıştığı anlaşıldı.

Polis incelemesinde taksi sürücülerine, çalışma izni bittiği halde yolcu taşıdığı için 4 bin 64'er lira, toplamda 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi.

Araçlar trafikten men edildi.