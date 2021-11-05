Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, hastanelik oldu. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Kadıköy’de bir otomobil sürücüsü sola döneceği esnada, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın, başını yere vurarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kadının haberini alan kızı da olay yerine geldi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

"BİLİNCİ YERİNDEYDİ"

Yaralıya koşarak yarımda bulunan Orhan Kahraman, “Biz buradan geçtiğini zannettik ama bizim arkamız dönüktü, vurduktan sonra karşıdan geldiğini anladık. Araç karşıdan ışıklardan buraya doğru geliyor sola dönecek, döndükten sonra olay gerçekleşiyor. Kadın yaşlıydı. Biz yanına koştuk müdahale ettik kendindeydi bilinci yerindeydi. Fakat kafasını yere vurduğu için kafasında ağrı vardı. Herhangi bir şey yoktu ayaklarını hareket ettirebiliyordu. Kolonya falan verdik. Sonrasında ambulans çağırdık. Kadının çocuğu geldi. Sonra ambulansa binip birlikte hastaneye gittiler.” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de yaşlı kadına araba çarptı