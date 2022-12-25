Gece saatlerinde son süratle seyir halinde olan bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı adam hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kokrunç bir kaza yaşandı.

Bağdat Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında bir otomobil süratli şekilde seyir halinde ilerlemeye başladı.

O esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı.

Hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A.'yı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı ViDEO

O anlar kamerada

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı.

İHA'nın aktarımına göre; Yusuf A’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

"Bayağı kan kaybetmişti"

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, “Durduğumuzda yerde yatıyordu. Bayağı kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış.” dedi.