Kadıköy'de yumruklu kavga: 1 yaralı Bir şahıs ve iki kişi arasındaki sözlü atışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA

Kadıköy'de bir şahıs ve diğer 2 kişi arasındaki bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Üstüme yürüdü, birden yumruk attı"

Konuyla ilgili konuşan B.K. şu cümleleri aktardı;

Kadıköy rıhtımda bankalar sırasında taksi sırasındaydık. Ben sıradaydım başka bir bayan geldi sıraya ondan sonra orada sıraya müdahale eden kişi önce onu bindirmeye çalıştı. Ben dedim ki abi biz sıradaydık o da tamam siz devam edin o zaman dedi. Ama üstüme yürüdü ve birden suratıma yumruk attı, ondan sonra ben dedim abi ne oluyor hani biz sıradaydık sonra kavga sirayet etti beni yere düşürdüler. Ben de ayağa kalktım ve karşılık verdim ondan sonra polis gelmeye başladı, polis gelirken ben de onlara karşılık verdim.

"Polis gelince kayboldular"