Kadıköy'de, eğlence mekanlarındaki telefon hırsızı yakalandı

Eğlence mekanlarında dans eden müşterilerin telefonlarını masaları dolaşarak çalan Kadir A., 20 günlük iz sürme çalışmalarının ardından sivil polisler tarafından yakalandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan eğlence mekanlarında, sık sık müşterilerin telefonlarının çalındığı ihbarını alan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, mekanlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledikten sonra, şüphelinin yakalanması için 20 gün boyunca kılık değiştirerek eğlence mekanlarında iz sürdü.

Şüpheli, dün gece saatlerinde Kadıköy'deki bir eğlence mekanına girmek üzereyken sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

32 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kadir A. (32) olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerinde 5 adet çalıntı cep telefonu ve 18 bin lira para ele geçirildi.

Ayrıca Kadir A.'nın 32 de suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'deki, eğlence mekanlarındaki telefon hırsızı yakalandı VİDEO



“BAYAĞI BİR UĞRAŞTIK BULAMADIK”

Eğlence mekanı sahibi Süleyman Eroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burası eğlence mekanı. Kadıköy'de bu ve benzeri yerlerde son günlerde hırsızlık vakaları yaşanıyordu. Sağ olsun hırsız arkadaş bizi de ziyaret etti. Bizim de eğlenen, dans eden arkadaşlarımızın masasından cep telefonlarını çalmış. Bayağı bir uğraştık bulamadık. Bulamadığımız için emniyete bildirdik. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü sağ olsun çok hızlı bir çalışmayla yakaladı hırsızı. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla cezaevine girmiş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.”

MASALARI DOLAŞTI, TELEFONLARI TOPLADI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşterilerin dans ettiği sırada Kadir A.’nın, eğlence mekanında dolaşarak masaların üzerindeki cep telefonlarını aldığı görüldü.