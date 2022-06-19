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    Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu

    Motosikletlinin çarptığı sürücü kazanın etkisiyle yola fırlayarak yaralandı. O anlar ise başka bir sürücüsünün kamerasına yansıdı.
    • 19.06.2022 - 10:06
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    Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu

    İstanbul Kadıköy D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı mevkiinde yolun solundan ilerleyen motosiklet sürcüsü, aniden önüne çıkan başka bir motosiklete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten yola savrularak yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yerdeki yaralının yardımına koştu.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #1

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #2

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #3

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #4

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #5

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #6

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #7

    Kadıköy deki motosiklet sürücüsü yola savruldu #8


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