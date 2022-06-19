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Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu

Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu

Motosikletlinin çarptığı sürücü kazanın etkisiyle yola fırlayarak yaralandı. O anlar ise başka bir sürücüsünün kamerasına yansıdı.