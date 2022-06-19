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- Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu
Kadıköy'deki motosiklet sürücüsü yola savruldu
Motosikletlinin çarptığı sürücü kazanın etkisiyle yola fırlayarak yaralandı. O anlar ise başka bir sürücüsünün kamerasına yansıdı.
- 19.06.2022 - 10:06
İstanbul Kadıköy D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı mevkiinde yolun solundan ilerleyen motosiklet sürcüsü, aniden önüne çıkan başka bir motosiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten yola savrularak yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yerdeki yaralının yardımına koştu.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.