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    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

    3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından konuşan mahalle sakini, "Patlamada hayatını kaybeden çocuk oğlumla aynı okula gidiyordu. Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı." dedi.
    • 10.10.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:59
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    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde patlama oldu.

    3 katlı binanın 2'inci katında yaşanan patlama sonrasında bina adeta alevlere teslim oldu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler merdiven araçlarıyla müdahale etti.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

    Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ViDEO

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı #1

    Çalışmalar sürüyor

    AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen 68 yaşındaki M.K., 10 yaşındaki N.K. ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan olay sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı #2

    "Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı"

    Büyük bir patlama olduğunu söyleyen mahalle sakini Fatma Akbaş, “O anı resmen yaşadım. Patlama sesi ile kendimi yerde buldum. O patlama sesini anlamak için yaşamanız gerekiyordu. Yan komşumun kapıyı çalması ile kendime geldim. Bir anda ortalık karıştı. Yangın, camdan atlayanlar. Gerçekten çok kötüydü. Patlamada hayatını kaybeden çocuk oğlumla aynı okula gidiyordu. Çok iyi ailelerdi. Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı. Çok feci bir geceydi.” dedi.

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı #3

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı #4

    Kadıköy’deki patlamada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı #5


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