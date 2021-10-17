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Kadıköy’deki şerit kavgasında, İETT şoförü otomobile tekme attı

Kadıköy’deki şerit kavgasında, İETT şoförü otomobile tekme attı

İETT şoförü ile bir sürücü arasında yaşanan şerit kavgasında, İETT şoförü otobüsü trafik ortasında durdurup otomobile saldırdı. İETT şoförü, yoluna devam eden otomobile tekme attı.