Kadıköy'deki trafik tartışması alkolmetre krizine döndü

DHA

İstanbul Kadıköy'de Aydın Kaya ile Can Akşahin arasında trafikte yol verme tartışması sonrası kavga çıktı.

Aydın Kaya'nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu arka camı kırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Aydın Kaya "Gasba uğradım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

"Alkol testine üflemek zorunda değilim"

Polisin alkol testini kabul etmeyen Kaya, "Ben alkol testine üflemek zorunda değilim. Benim burada önceliğim can sağlığım ve mal güvenliğim ondan sonra trafik" şeklinde konuştu.

Polisle tartışmaya başladı.

Polis uzun süre sürücüyü alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Aydın Kaya polisle tartışırken Can Akşahin tartışmaya dahil oldu.

"Kız arkadaşım yanımda olmasına rağmen küfretti"

Kaya'ya tepki gösteren Akşahin şu ifadeleri kullandı;

Yaklaşık 1 saat önce kız arkadaşımı evine bırakmak için ortalama 60-70 kilometre hızla seyrederken makas atarak ilerliyordu. Yolun ortasında bir anda benim önümü kesti. Trafik akışında camı açtı ve kendisi kız arkadaşım yanımda olmasına rağmen küfür etti. Ben kendisine küfür etmedim. Kendisini aşağı davet ettim. 'Arabadan aşağı in' dedim. İnmedi. Kaçıyordu, kaçacaktı. O sırada benim yanımda seyreden başka bir araçtan yine aynı durumdan mustarip olan başka arkadaşlar adamın kaçacağını görmesi üzerine indiler. Adamın arabasını durdurmak için kovaladılar. Bir arkadaş eliyle arabasına vurmaya çalışırken adamın arabasının arka camı kırıldı.