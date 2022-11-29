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    Kadın akademisyenin odasını basıp tehdit eden profesör gözaltına alındı

    Eski doktora öğrencisi olan kadın akademisyenin odasını basarak tehdit savuran profesör, gözaltına alındı. Kadına “Benim olacaksın” diyen profesör, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • 29.11.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:39
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    Kadın akademisyenin odasını basıp tehdit eden profesör gözaltına alındı

    İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., dün öğle saatlerinde eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin Umuttepe Yerleşkesi içerisindeki odasına gitti.

    “Benim olacaksın”

    İddiaya göre B.A., burada “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehditte bulundu.

    İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

    Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

    Serbest kaldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    DHA'nın haberine göre burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


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