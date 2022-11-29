Şanlıurfa'da kadın çaldığı araçla ortalığı birbirine kattı

Siverek'te çalıntı otomobille polis ve jandarma ekiplerini peşine takan sürücü, polis aracına çarparak durdu.

Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan otomobili, Hilvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hırsızlık ihbarı üzerine durdurmak istedi.

Hilvan girişinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, polis barikatlarını aşarak Siverek istikametine doğru kaçmaya başladı.

Barikat kuruldu

Şüpheli şahsın kullandığı otomobilin Siverek istikametine doğru ilerlediği ihbarı alan Siverek Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, ilçe girişinde barikat oluşturdu.

Araç çalıntı çıktı

Burada da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarparak yoldan çıktı.

İHA'nın haberine göre; kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Y.G. isimli kadın, ekipler tarafından gözaltına alınırken aracın çalıntı olduğu öğrenildi.