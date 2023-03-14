Kadın hakimden eşini öldüren kocaya ders gibi cevap Kocaeli'de kendisini aldattığını söylediği eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayan tutuklu, kadın cinayetine bakan kadın hakimlerden rahatsız oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, Yakup Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği eşi 28 yaşındaki Birgül Göksu’yu çıkan tartışmada boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra evden çıkan Yakup Göksu, kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum." diye paylaşım yaptıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Tutuklandı

Yakup Göksu'nun ifadesiyle eve giden ekipler, Birgül Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adliyeye sevk edilen Yakup Göksu tutuklandı.

Yakup Göksu'nun, tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bugün Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Göksu ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Yakup Göksu'ya savunması için söz verildi.

"Kadın hakimler karşısında baskı altında hissediyorum"

3 kadın hakim ve 1 erkek savcıdan oluşan heyete savunma yapan Yakup Göksu, "Kadın cinayeti nedeniyle yargılanıyorum. Karşımdaki heyetin kadın ağırlıklı olması nedeniyle kendimi baskı altında hissediyorum. Bu sebeple ilk duruşmada kendimi iyi bir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum." dedi.

"Kanunlar çerçevesinde karar vermekle yükümlüyüz"

Mahkemenin kadın başkanı ise bu sözlere, "Cinayetin kadın ya da erkeğe karşı işlenmiş olması bizim için fark etmez. Bizler kanunlar çerçevesinde herkesi dinleyerek, kanuna ve vicdana uygun olan kararı vermekle yükümlüyüz. O yüzden lütfen kendinizi baskı altında hissetmeyin." cevabını verdi.

"Kendi zevkinin peşine düştü"

Savunmasının devamında eşinin kendisini aldattığını öne süren ve olay günü yaşananlardan bahseden Yakup Göksu şunları söyledi:

Eşim bana ihanet etti, beni birden fazla kişiyle aldattı. Oğuz isimli şahıs bana, ‘Ya eşine sahip çık ya da boşa, sürekli beni yanına çağırıyor’ diye mesaj attı. Eşimi aradım ve nerede olduğunu sordum, evde olduğunu söyledi ancak eve gittiğimde evde yoktu. Eşim eve gelince Oğuz'un bana yazdığı mesajları okudum. Kendini camdan aşağıya atmak istedi. Eşimi tuttum, kendisini atmasına izin vermedim. Tartışmaya başladık, iş dolayısıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Birgül bana, 'Sen beni öldüremezsin' diyerek elimdeki bıçağı boynuna doğru götürdü ve olay yaşandı. Kendi zevkinin peşine düştü, 2 kızıma da sahip çıkamazdı, üzgünüm. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Benim 2 kızım var. Kızlarımın gözlerinde annelerini öldürmüş bir baba, dışardaki kişiler tarafından da katil olarak görüneceğim. Dışarıda da olsam, içeride de aynı cezası çekmiş olacağım.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanığın dinlenilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.