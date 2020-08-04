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    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası

    Yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 10:34
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    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası

    İstanbul Taksim Meydanı'nda yürüyen, iddiaya göre birbirlerine laf atan iki kadın kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.

    BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

    Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası ViDEO

    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası #1

    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası #2

    Kadınların Taksim Meydanı'ndaki laf atma kavgası #3

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