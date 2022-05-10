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- Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı
Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı
- 10.05.2022 - 14:30
Geçtiğimiz günlerde Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptıkları alkollü paylaşım gündeme oturmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen O.T, Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülen O.T, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Serbest bırakıldı
Nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Başsavcılık itiraz etti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli O.T. hakkında verilen karara itiraz etti.
O.T'nin, söz konusu sosyal medya hesabını kapatıp paylaşımı silerek suç delillerini yok etmeye çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunduğuna yer veren savcılık, itiraz dilekçesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde karar verilmesini istedi.
Olayın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.