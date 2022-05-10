Petrol
104.57
-1.29%
Euro
16.11
1.08%
Dolar
15.25
1.08%
Altın
910.88
1.29%
Borsa
2485
0.77%
Bitcoin
490.201
-3.14%
BTXN Coin
14.71
-4.16%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı

    Kadir Gecesi alkollü eğlenceden bir kareyi "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşa Pegasus çalışanı O.T, çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı.
    • 10.05.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı

    Geçtiğimiz günlerde Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptıkları alkollü paylaşım gündeme oturmuştu.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

    Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen O.T, Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülen O.T, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Serbest bırakıldı

    Nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Başsavcılık itiraz etti

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli O.T. hakkında verilen karara itiraz etti.

    O.T'nin, söz konusu sosyal medya hesabını kapatıp paylaşımı silerek suç delillerini yok etmeye çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunduğuna yer veren savcılık, itiraz dilekçesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde karar verilmesini istedi.

    Olayın geçmişi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

    Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Gülben Ergen: Sahnede kustum
    Magazin

    Gülben Ergen: Sahnede kustum

    Tekirdağ'da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi
    Yaşam

    Tekirdağ'da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Görüş Bildir