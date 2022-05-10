Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanı serbest bırakıldı

Kadir Gecesi alkollü eğlenceden bir kareyi "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşa Pegasus çalışanı O.T, çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptıkları alkollü paylaşım gündeme oturmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen O.T, Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülen O.T, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık itiraz etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli O.T. hakkında verilen karara itiraz etti.

O.T'nin, söz konusu sosyal medya hesabını kapatıp paylaşımı silerek suç delillerini yok etmeye çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunduğuna yer veren savcılık, itiraz dilekçesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.