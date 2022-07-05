Tahliyesi beklenirken cezası sadece 10 yıl 10 aya düşürülen Kadir Şeker'in babası duruşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Meşru müdafaayı kasten adam öldürmeye çevirdiler. Kabul etmiyoruz' dedi.

Konya'da şiddet gören kadının ağlama sesine dayanamayarak olaya müdahale eden Kadir Şeker kasten adam öldürmekten yargılandı.

İlk olarak müebbet hapis, ardından ise indirimle 12 yıl 6 ay hapsine karar verilen Kadir Şeker, yargıtayın kararı bozmasıyla yeniden yargılandı.

Bugün tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in meşru müdafaadan tahliyesi beklenirken, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Karar her kesimden tepki toplarken, Kadir Şeker'in babası ve avukatı duruşma çıkışında açıklama yaptı.

"Tahliye edileceğini düşünürkeni tutukluluk halinin devamına karar verildi"

Avukat, "Mahkeme yargıtayın bozma ilanına uydu ancak; Azamı hattını uygulayın, 12 yıl ay 6 yerine 10 yıl uygulayın demişti. Ancak mahkeme ne hikmetse 13 yıl ceza verdi, oradan indirim yaptı. Bu 13 yılı nereden buluğunu biz anlayamadık. Tahliye edileceğini düşünürken, tutukluluk halinin devamına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Kadir Şeker'in babasından karara tepki VİDEO



"Olay meşru müdafaadır, kasten adam öldürmeye çevrilmiştir"

Öfkesi yüzünden okunan baba ise, "Kadir meşru müdafaa yaptı. Hatta meşru müdafaanın aşımıdır. Ama ne hikmetse olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Kadir bunu yapmadı, olaydaki deliller bunu gösteriyor biz bunu kabul etmiyoruz.

"Kadir kendini savunmak zorunda kaldı, biz bunu kabul etmiyoruz"

Sadece orada bir kadının ağlama sesine gitti ama malesef adamın elinden kurtulamadı, kendini savunmak zorunda kaldı. Olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir, bu haksızlıktır biz bunu kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.