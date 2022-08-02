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Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi

Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi

Şiddete engel olmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, tahliye edilmişti. Şeker’in tahliyesine yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.