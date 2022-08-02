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    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi

    Şiddete engel olmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, tahliye edilmişti. Şeker’in tahliyesine yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
    • 02.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:32
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    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat 2020 günü zaman geçiren Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemeye çalıştı.

    Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

    Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    12,5 yıl hapis cezası

    3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi.

    Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, cezayı önce 15 yıla ardından duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi #1

    Yargıtay, kararı bozdu

    Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bulup, kararı bozdu.

    Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

    Cezası 10 yıl 10 aya indi

    Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz'da yeniden yargılandı.

    Mahkeme heyeti ise Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi #2

    Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

    Kadir Şeker, avukatlarının itirazı üzerine 7 Temmuz'da da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

    Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran ile annesi Mübeyyen Güner'in avukatları, yasal haklarını kullanıp itirazda bulundu.

    İtirazlar reddedildi

    DHA’nın haberine göre mahkeme, itirazları reddedip, dosyayı cezanın onaya sunulması için Yargıtay'a gönderdi.

    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi #3

    Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi #4


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