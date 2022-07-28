Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.800
8.17%
BTXN Coin
10.04
-12.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı

    Moloz yüklü kamyonetin yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada frenleri boşalınca ortalık karıştı. Yaklaşık 100 metre kayan kamyonet, bir araca çarpıp yeşillik alana uçtu. O anlar kameraya yansıdı.
    • 28.07.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe’deki bir sokağa gelen kamyonet sürücüsü Hikmet Ertürk (38), molozları kasaya yükledi.

    Ertürk ve iş arkadaşı Hüseyin Kahraman (61) araca binerek, yokuş aşağıya geri manevra yapmak istedi.

    Kamyonetin frenleri boşaldı

    Sürücü birkaç metre geri gittikten sonra kamyonetin frenleri boşaldı.

    Sürücünün kontrolünden çıkan araç, süratli şekilde yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra 61 OF 0188 plakalı otomobile çarpıp, yeşillik alana uçtu.

    Sürücü ve arkadaşı yaralı kurtuldu

    Saat 12.15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu araç, kullanılamaz hale geldi.

    Kamyonetin içerisindeki sürücü Ertürk ve Kahraman ise hafif şekilde yaralandı.

    Seyrantepe’de yokuş aşağıya geri manevra yapan kamyonetin freni boşaldı VİDEO

    Kaza anı kamerada

    Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, sürücüler caddede seyrettikten saniyeler sonra kamyonet süratle kayıyor.

    Otomobile çarpan kamyonet ardından yeşillik alana uçuyor.

    Vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

    Kağıthane de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı #1

    İnceleme yapıldı

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Devriye Ekipler Amirliği ile Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Kağıthane de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı #2

    Kepçeyle çıkarıldı

    İHA’nın haberine göre çalışmaların ardından kamyonet, kepçe yardımıyla bulunduğu yerinden çıkartıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'
    Medya

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak
    Dünya

    Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak

    Görüş Bildir