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- Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı
Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı
- 28.07.2022 - 14:35
- Güncelleme : 28.07.2022 - 15:21
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe’deki bir sokağa gelen kamyonet sürücüsü Hikmet Ertürk (38), molozları kasaya yükledi.
Ertürk ve iş arkadaşı Hüseyin Kahraman (61) araca binerek, yokuş aşağıya geri manevra yapmak istedi.
Kamyonetin frenleri boşaldı
Sürücü birkaç metre geri gittikten sonra kamyonetin frenleri boşaldı.
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, süratli şekilde yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra 61 OF 0188 plakalı otomobile çarpıp, yeşillik alana uçtu.
Sürücü ve arkadaşı yaralı kurtuldu
Saat 12.15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu araç, kullanılamaz hale geldi.
Kamyonetin içerisindeki sürücü Ertürk ve Kahraman ise hafif şekilde yaralandı.
Seyrantepe’de yokuş aşağıya geri manevra yapan kamyonetin freni boşaldı VİDEO
Kaza anı kamerada
Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, sürücüler caddede seyrettikten saniyeler sonra kamyonet süratle kayıyor.
Otomobile çarpan kamyonet ardından yeşillik alana uçuyor.
Vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.
İnceleme yapıldı
Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Devriye Ekipler Amirliği ile Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kepçeyle çıkarıldı
İHA’nın haberine göre çalışmaların ardından kamyonet, kepçe yardımıyla bulunduğu yerinden çıkartıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.