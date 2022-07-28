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Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı

Kağıthane'de freni boşalan kamyonet sokağı birbirine kattı

Moloz yüklü kamyonetin yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada frenleri boşalınca ortalık karıştı. Yaklaşık 100 metre kayan kamyonet, bir araca çarpıp yeşillik alana uçtu. O anlar kameraya yansıdı.