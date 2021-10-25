Polis ekipleri, kiralık araçla gittikleri evin tüm birikimini çalan hırsızları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Şüphelilerin 4 adet sabıka kaybı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Şahismail K., sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte evden ayrıldı.

Bir süre sonra evine dönen kişi, kapı kilidinin sökülmüş halde olduğunu görmesiyle büyük şok yaşadı.

BİRİKİMLERİ ÇALINDI

Evinin dağınık olduğunu ve 15 bin lira para, 500 İsviçre frangı ve 2 adet altın bileziğin çalındığını gören Şahismail K., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların kaçış güzergahındaki 9 sokak, 3 cadde ve çevresindeki 33 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Kağıthane polisi hırsızları yakalamak için 560 aracı inceledi VİDEO



560 ARAÇ İNCELENDİ

Yapılan araştırmalarda, hırsızların araç plakasını bantla kapattıkları ve 34 LZ 2 kısmından başka bir bölümün okunmadığını belirledi.

Bunun üzerine aracın marka modelini belirleyen ekipler, emniyet kayıtlarında bulunan plakalara ve marka modele yakın 560 aracı tek tek inceledi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

1 hafta süren çalışmaların sonucunda aracın kiralık olduğu belirlenmesinin üzerine araç kiralama firmasına giden ekipler, şahısların emniyette kayıtları bulunan 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'evden hırsızlık' suçlarından 4 adet kaydı bulunan Metin Samet C. ile Berivan P. ve Ferit C. olduğunu tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Metin Samet C. üzerinde çalışma yapan ekipler, şahsı Bayrampaşa’daki evinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Metin Samet C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.