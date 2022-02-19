Kağıthane polisinden torbacıya suçüstü

Kağıthane'de özel harekat destekli yapılan denetimler kapsamında, internet kafede marihuana satan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş denetimi gerçekleşti.

Denetimlere Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri olmak üzere yaklaşık 200 ekip destek verdi.

İNTERNET KAFEDE TORBACI YAKALANDI

Bir internet kafeye giren ekipler, bel çantasında marihuana satan şahsı yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan incelemede 14 parça halinde 47 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı emniyete götürüldü.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA ÜST ARAMASI

Şüphe üzerine durdurulan araçlar da didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların üst aramaları yapıldı. İmrahor Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan yolcu emniyete götürüldü.

3 İŞ YERİNE MÜHÜR VURULDU

Öte yandan denetimler kapsamında bin 405 kişinin GBT’sine bakılırken, 500 araç ise sorgulandı. 104 iş yerinin denetlendiği uygulamada 3 iş yeri mühürlenirken, 9’u aranan 36 kişi gözaltına alındı.