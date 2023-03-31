Kağıthane'de 2 teknisyen bebekli kadının üstüne düştü Kucağında bebekle markete giren kadının üstüne, marketin dışındaki klimayı tamir eden 2 teknisyen düştü. Yaralanan kadın ve teknisyenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında annesinin kucağında olan bebek, şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı. İki teknisyen kadının üzerine düştü Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü. Yaklaşık 3 metreden aşağı düşen iki teknisyen ve kadın yaralandı. Bebek yara almadan kurtuldu Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek ise olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi. Teknisyen dakikalarca acı içinde feryat etti. 'Elektrik çarpınca düştüler' iddiası Yaralı kadın ve 2 teknisyen, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.