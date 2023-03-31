Kağıthane'de 2 teknisyen bebekli kadının üstüne düştü

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı.
İki teknisyen kadının üzerine düştü
Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü.
Yaklaşık 3 metreden aşağı düşen iki teknisyen ve kadın yaralandı.
Bebek yara almadan kurtuldu
Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi.
Teknisyen dakikalarca acı içinde feryat etti.
'Elektrik çarpınca düştüler' iddiası
Yaralı kadın ve 2 teknisyen, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.